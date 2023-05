Es war ein langes Hin und Her. In nicht einmal einem Monat soll der erste After-Work-Markt im Jahr 2023 am Klagenfurter Benediktinerplatz über die Bühne gehen. Doch eine ungesicherte Finanzierung sorgte für Fragezeichen hinter der beliebten Veranstaltungsreihe.

Nun ist aber alles unter Dach und Fach. Der Stadtsenat beschloss einen finanziellen Zuschuss. Rund 60.000 Euro kostet das Event. Die Kosten teilen sich die Stadt sowie die 14 Gastronomen am Benediktinermarkt. Darüber hinaus fallenden Kosten werden von den Marktgastronomen getragen. "Gemeinsam mit ihnen und mit dem heutigen Stadtsenatsbeschluss können wir die Erfolgsveranstaltung auch heuer wieder durchführen", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK). Der erste Termin findet am 16. Juni statt. Am 23. und 30. Juni sowie am 25. August, am 1. und am 8. September sind die weiteren Termine.