Lange Zeit war das "Wahaha", ein Feriendorf am Drau-Stausee, das touristische Zugpferd der Gemeinde Feistritz im Rosental. Zuletzt zählte man 15.000 Nächtigungen pro Jahr. Vor zwei Jahren verkaufte Eigentümer Franz Petschnig ("Globo") den Betrieb gemeinsam mit seinem Campingplatz in Auen bei Velden an die holländische Europarcs-Gruppe. 2021 starteten die Renovierungsarbeiten im neuen "Europarcs Rosental", das zum "hochwertigen und familienfreundlichen Resort" hätte werden sollen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wurde im Vorjahr mit einem Tag der offenen Türe begangen.