Der Sommer steht in den Startlöchern, dennoch wirft man in der Stadt Klagenfurt schon einen Blick Richtung Weihnachten, genauer gesagt auf die Organisation des traditionellen Christkindlmarktes am Neuen Platz. Und in diesem Zusammenhang herrscht alles andere als vorweihnachtlicher Friede. Denn der Verein "Klagenfurter Christkindlmarkt" fühlt sich von der politischen Ebene übergangen. Noch mehr: Man befürchtet sogar das Aus der "traditionellen" Veranstaltung.