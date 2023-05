"Nicht nur Bergbauernbuam freuen sich wie verrückt, wenn die entzückende Lederhosenrockerin anrückt", rappt Milizsoldat John Patrick Platzer inmitten der 28 Black Arena, dem Wörtherseestadion, und meint damit einen der Stargäste des Militärmusikfestivals am kommenden Donnerstag in Klagenfurt: Melissa Naschenweng. Die Lesachtalerin wird mit mehr als 700 Soldaten von Militärmusiken aus Österreich, Italien, Slowenien, Montenegro und dem Oman auftreten. Verstärkung bekommt sie von weiteren Stars wie Chris Steger und Werner Schager.

Viraler Hit

Der Musikfestival-Rap 2023 ist nicht der erste Ausflug in den rhythmischen Sprechgesang von Platzer, schon im Vorjahr sorgte der rappende Soldat für einen viralen Hit. Für heuer lautete der Auftrag für den 34-jährigen Klagenfurter und ehemaligen Nachrichten-Rapper von Antenne Kärnten: "Fürs Militärmusikfestival – wieder viral!" Platzers Kommandant, Presseoffizier Christoph Hofmeister, hatte bereits letztes Jahr die Idee, dass Platzer seine "Rap-Fähigkeiten" zur Verfügung stellt und ist vom heurigen Ergebnis mehr als begeistert: "Platzer ist der Beweis dafür, dass das Bundesheer auch auf Fähigkeiten und Talente unserer Milizsoldaten vertrauen und bauen kann."

Im Rapsong, den Platzer selbst geschrieben hat, berichtet der Milizsoldat von den Bewerbungskonzerten im In- und Ausland und gibt Ausblick über das Line-Up sowie die Stars beim großen Finale am kommenden Donnerstag, dem 25. Mai, im Stadion in Klagenfurt.

Karten sichern

Die Zuseher des Militärmusikfestivals erwartet ein vielseitiges Programm: von klassischer Marschmusik über Rock und Pop bis hin zur anspruchsvollen Klassik. Klänge von Rainhard Fendrich oder Udo Jürgens, aber auch unvergessliche Filmmusik aus "Star Wars" und "Mission Impossible" werden zu hören sein. Noch gibt es Karten unter musik.bundesheer.at.

Der Eintritt zum Militärmusikfestival ist grundsätzlich gratis, die Besucherinnen und Besucher können mit einer freiwilligen Spende vor Ort "Licht ins Dunkel" unterstützen.