Fernsehkoch Mike Süsser war Ende Mai mit seinem TV-Team wieder in Kärnten unterwegs und hat Janin Baumann und Küchenchef Florian Schnurrer im "Lendring" in Klagenfurt, das Seegasthaus in Krumpendorf, das Gasthaus Messnerei Sternberg bei Velden, das Bistro Marios in Velden und den Gegendtalerhof am Ossiachersee besucht. Die erste Folge wird heute, Montag, 28. August, um 17.55 Uhr auf Kabel1 ausgestrahlt.

Rückblick auf die Kärntner Sendung 2022:

Die Konkurrenz bewertet

Von Montag bis Freitag wurde an jedem Tag in einem der Restaurants gedreht. Jeder Teilnehmer ist dabei Gastgeber in seinem eigenen Lokal und wird von den vier anderen bewertet. Das Zünglein an der Waage ist dann Mike Süsser, der ebenfalls am Ende der Woche jedem Betrieb sein persönliches Zeugnis ausstellt.

"Egal ob wir erster werden, die Teilnahme an diesem Format ist aufgrund der hohen Zuschauerzahlen im gesamten deutschsprachigen Raum schon ein Gewinn für uns und die heimische Gastro- und Tourismusbranche", erklärt Baumann.