Zwei Tage in Folge, am Samstag und am Sonntag, stritten in einer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land eine 43-jährige Mutter und ihr 17-jähriger Sohn. Irgendwann mischte sich der jüngere 15-jährige Sohn in die Auseinandersetzung ein. Allerdings nicht nur verbal. Der Jugendliche ging mit einem Eishockeyschläger auf seinen älteren Bruder los und verletzte ihn dabei am Handgelenk.

Der 17-Jährige erstattete daraufhin am Sonntag Anzeige bei der Polizei. Gegen seinen Bruder wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.