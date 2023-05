Schwerer Verkehrsunfall Samstagvormittag in Klagenfurt. Gegen 10 Uhr war ein 53-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw in der Radetzkystraße unterwegs. Dort wollte er seinen Wagen in einer Parklücke abstellen. Beim Rückwärtsfahren übersah der Klagenfurter allerdings eine 87-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße querte.

Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Rettung brachte sie in das Unfallkrankenhaus. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief laut Polizei negativ.