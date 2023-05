Böse Überraschung für Fans von Kuchen, Torten und Punschkrapfen: die bekannte Klagenfurter Konditorei Korbelius in der Karfreitstraße 9 in Klagenfurt schließt ihre Pforten. Für immer. Das gab der Familienbetrieb mittels Aushang an der Tür des Geschäftslokals bekannt. "Aufgrund der vergangenen Coronajahre und der anhaltenden schwierigen Wirtschaftslage, sehen wir uns gezwungen nach 85 Jahren unseren Betrieb für immer zu schließen", steht dort geschrieben.

Engagement für Hotel Wörthersee

Gleichzeitig bedauert die Familie Korbelius den Schritt und schreibt von Jahrzehnten voller Spaß und Freude. Noch vor wenigen Monaten hatte die Konditorei Biskuitkuchen mit rosa eingefärbter Schokoladenglasur kreiert, um damit den Verein "Ein Ziegel trägt Geschichte" zu unterstützen, der für eine Rettung des baufälligen Hotel Wörthersee kämpft.

Den Kampf um eine Zukunft des Betriebes hat man unterdessen offenbar aufgegeben. Wie ein Blick ins Firmenbuch zeigt, wurden die Gewerbe von Michael und Maximilian Korbelius am 30. April 2023 gelöscht. Die Brüder leiteten den Betrieb in dritter Generation. Für eine Stellungnahme war seitens des Unternehmens niemand erreichbar, der Anrufbeantworter verkündet den Betriebsurlaub.