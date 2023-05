Beliebte Bäckerei kündigt per Postwurf Wiedereröffnung an

Vor zwei Monaten musste die Bäckerei Strobl in Klagenfurt-Welzenegg aufgrund von Personalmangel schließen. Jetzt kündigt das Unternehmen per Postwurf die Wiedereröffnung an. Allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten.