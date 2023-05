In der diesjährigen Sommersaison wartet Velden mit einem neuen Highlight auf. Die Familie Wrann wird die erste öffentlich zugängliche "Rooftop"-Bar, auch Dachterrassen-Bar genannt, eröffnen. Sie entsteht am Dach der neuen Parkvilla im Wrann-Park beim Seehotel Europa. Im kürzlich errichteten Gebäude befinden sich neben der Bar auch ein neuer Fitnessraum sowie sechs Luxussuiten und zwölf Luxus-Doppelzimmer. Mehrere Millionen Euro wurden von der Unternehmerfamilie zum Start in die heurige Sommersaison in das Projekt investiert.