Nicht einmal einen Monat ist es her, dass in Klagenfurt eine Trafik überfallen wurde. Jetzt gab es erneut einen Überfall auf eine Trafik im Stadtteil Waidmannsdorf. Es handelt sich um denselben Täter.

Am 24. April überfiel ein unbekannter Täter eine Trafik in Klagenfurt. Dieser ist trotz Fahndungsfoto der Überwachungskamera noch auf der Flucht. Am Freitag kreiste schon wieder der Polizeihubschrauber über Klagenfurt, am Freitag wurde erneut eine Trafik in Waidmannsdorf überfallen, wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bestätigt.

© Markus Traussnig

Die Fahndung nach dem Täter läuft, kurzzeitig waren die Straßen rund um die Trafik gesperrt. Mittlerweile sind weitere Details zum Überfall bekannt: Es war 12.01 Uhr, als der bisher unbekannte Täter mit einem Messer die Stadion-Trafik betrat. Der etwa 1,80 Zentimeter große Mann bedrohte zuerst einen 69-jährigen Kunden mit einem Messer und zwang ihn, in ein Hinterzimmer zu gehen. Danach forderte er Geld von der 35-jährigen Mitarbeiterin. Insgesamt erbeutete er fast 1500 Euro in 20- und 50-Euro-Scheinen, denn die 100er hatten sich laut Polizei in einem Versteck befunden. Die Angestellte und der Kunde blieben unverletzt.

Die Polizei veröffentlichte dieses Fahndungsfoto © Polizei

Am Abend bestätigte die Polizei, dass es sich bei dem Mann um den gleichen Täter wie beim Überfall Ende April handelt. Der Tatverdächtige trug bei beiden Raubüberfällen die auffallende Starwarsjacke und den grünfärbigen Schlauchschal. Der einzige Unterschied: beim Raub am Freitag trug der Tatverdächtige weiße Sneakers.