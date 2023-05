Die Aktion "Gratis Abendeintritt für Jugendliche" in den Klagenfurter Strandbädern geht in die Verlängerung. Jugendliche bis zum 18. Geburtstag können im Mai und September ab 18 Uhr und in der

Hauptbadesaison von Juni bis August ab 19 Uhr das Strandbad, Bad Loretto und Bad Maiernigg kostenlos besuchen.

"Das Angebot wurde vergangenes Jahr sehr gut angenommen und ist eine tolle Gelegenheit für unsere Jugendlichen, den Abend kostenlos im Klagenfurter Strandbad ausklingen zu lassen", sagt Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ).

Um an der Aktion teilnehmen zu können, gehen die Jugendlichen zur jeweiligen Strandbadkasse, zeigen einen Ausweis, um das Alter zu prüfen, und erhalten somit eine gratis Eintrittskarte.