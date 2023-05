Ein Trickbetrüger wurde selbst ausgetrickst. Der 22-jährige Mann aus Polen wollte ein Pensionisten-Ehepaar aus Ebenthal mit der Tochter-Sohn-Masche hereinlegen. Doch da geriet er an die Falschen! Die beiden Kärntner haben den Spieß umgedreht und dem Betrüger eine Falle gestellt: Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde der Mann in Ebenthal (Klagenfurt-Land) auf frischer Tat festgenommen. Dass er nun in Haft sitzt, ist dem kriminalistischen Gespür des Ehepaares zu verdanken und dem blitzschnellen Einschreiten der Polizei.