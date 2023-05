Dieser Betrüger hat sich wohl mit den falschen angelegt. Ein 22-jähriger Mann aus Polen wollte ein Pensionisten-Ehepaar aus Ebenthal bei Klagenfurt austricksen. Doch die beiden Kärntner haben den Spieß umgedreht und dem Betrüger eine Falle gestellt. Am Samstag gegen 14 Uhr konnte der Mann im Gemeindegebiet von Ebenthal (Klagenfurt-Land) auf frischer Tat festgenommen werden.

Tochter-Sohn-Trick

Zuvor wurde das Pensionisten-Ehepaar von einer ihr unbekannten weiblichen Person, die sich als Polizistin ausgab, telefonisch kontaktiert. Diese Anruferin teilte dem Ehepaar mit, dass deren Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer tödlich verletzt worden sein soll. Um einer Haftstrafe zu entgehen, sollte das Ehepaar für ihre Tochter die Kaution in der Höhe von mehreren zehntausend Euro in Form von Gold, Schmuck und anderen Wertgegenständen bezahlen. Die Wertsachen würden dann von einem Polizisten an der Wohnadresse des Ehepaares in der Gemeinde Ebenthal abgeholt werden. Die schlauen Kärntner vereinbarten mit der unbekannten weiblichen Polizistin einen Abholzeitpunkt. Der 22-jährige Pole kam als vermeintlicher "Polizist in Zivil" zu Fuß zum Treffpunkt. Zwischenzeitig hatte das Ehepaar aber über Notruf die Polizei alarmiert.

Kriminalpolizeiliche Aktion

Dann ging es Schlag auf Schlag. "Nach erfolgter Kontaktaufnahme des vermeintlichen Polizisten mit dem Ehepaar, konnte dieser gegen 14.10 Uhr durch eine koordinierte kriminalpolizeiliche Aktion auf frischer Tat betreten und vorläufig festgenommen werden", heißt es im Polizeibericht. Mit dabei waren Beamte der Polizeiinspektion Ebenthal in Zusammenarbeit mit Beamten der schnellen Interventionsgruppe und Beamtinnen des operativen Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos.

Nach den Ersterhebungen wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung des Polen in die Justizanstalt Klagenfurt angeordnet. Weitere Erhebungen betreffend Mittätern werden am heutigen Freitag fortgeführt werden.

Der Fall erinnert an einen Mann aus Salzburg. Er überlistete einen Telefonbetrüger und zeichnete das gesamte Telefonat auf, bis wenig später die Handschellen klickten. Mehr dazu lesen Sie hier. Hören Sie sich das außergewöhnliche Telefonat an.