Am Donnerstag gegen 15 Uhr führte eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt ihr Pferd auf einer Weide in der Gemeinde Moosburg. Durch den Verkehrslärm der unmittelbar in der Nähe befindlichen Turracher Bundesstraße (B 95) erschrak sich ihre Stute und die Frau kam zu Sturz.

Daraufhin stieg ihr das Pferd auf den Halsbereich. Die Frau erlitt dabei einen Schock, mehrere Schürfwunden und klagte über Schmerzen beim Schlucken. Sie wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades von Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.