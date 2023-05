Knapp 600 Starter aus 20 Nationen werden sich bei fünf Stand-up-Paddel-Bewerben von heute (Donnerstag) bis Sonntag in der Region Villach messen. Die Bewerbe am Faaker See und in der Villacher Altstadt wurden - dank der gelungenen Premiere im Vorjahr - vom internationalen Kanuverband in die ICF World Ranking Serie aufgenommen. Damit können bei den Rennen erstmals Qualifikationspunkte für die SUP-Weltmeisterschaften in Pattaya, Thailand gesammelt werden. Diese Gelegenheit und die Chance auf das Preisgeld von 10.000 Euro lockt in den kommenden Tagen ein europaweit nahezu einzigartiges Starterfeld nach Kärnten.