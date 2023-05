Sie ist gebürtige Italienerin und betrieb eine gut gehende Pizzeria im burgenländischen Mattersburg. Er ist Niederösterreicher, eigentlich gelernter Koch, und war als Betreiber einer Kletterhalle erfolgreich. Wie der Zufall es wollte, trafen sich Patrizia Venturelli und Christian Lackner in einem Restaurant in Wien. Für die 43-jährige Gastronomin und den um sechs Jahre älteren Unternehmer war es Liebe auf den ersten Blick. Doch gleich zu Beginn ihrer Beziehung musste sie ihm gestehen, dass sie künftig ihre Zelte in Klagenfurt aufschlagen wird. Und für den frisch Verliebten war klar, dass er ihr nach Kärnten folgen wird.

Seitdem gehen Venturelli und Lackner gemeinsam durchs Leben – und machen mittlerweile auch beruflich gemeinsame Sache, das Duo betreibt die Pizzeria "Pazzeria" in der Klagenfurter Badgasse. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hochzeit im Mai bei Vollmond

Bald wurde man bei der Suche nach einer geeigneten Bleibe fündig. Zum ersten Mal in der neuen Wohnung in Klagenfurt fiel der 49-jährige Vater dreier Kinder auf die Knie – und sie sagte "Ja". Venturelli, die eigentlich in der Nähe des Gardasees zu Hause ist und die es beruflich nach Österreich verschlug, vertraute im Zusammenhang mit ihrem Hochzeitsdatum einem Lied: "Bei Vollmond im Mai". Damit traten das Paar am 5. Mai vor den Standesbeamten. Im Garten von Maria Loretto folgte die freie Trauung, die Mario Saldo in zwei Sprachen (nämlich deutsch und italienisch) vornahm.

Im Beisein von 60 Gästen wurde das "La Dolce Vita" gefeiert – mit DJ, Sängerin und, und, und. Dabei passierte auch ein Hoppala. Der Bräutigam Christian Lackner verlor beim Anschneiden der Hochzeitstorte den Ehering. "Der wird natürlich sofort nachgekauft!", gesteht der frisch Vermählte. Hochzeitsreise ist übrigens keine geplant. "Wir leben jetzt dort, wo andere Urlaub machen", schwärmt das junge Paar unisono.