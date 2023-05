In knapp einem Monat soll das beliebte Afterwork am Klagenfurter Benediktinermarkt in seine vierte Runde gehen. Wie gesagt, soll. Denn nach wie vor ist die Finanzierung des Events nicht gesichert. Die Veranstaltung schlägt sich mit 60.000 Euro zu Buche. "Die Hälfte, sprich 30.000 Euro, bringen die Gastronomen auf, die andere Hälfte soll seitens der Stadt kommen", erklärt dazu Patrick Jonke, Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (TK).