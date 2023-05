"Wir wollten schon immer unsere eigene Kindertagesstätte eröffnen", sagt Sabrina Binder. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Kathrin Käfer, machte sie die Ausbildung zur Diplomierten Kleinkinderzieherin. Zusammen gründeten die Frauen, die auch Mütter sind, nun eine eigene Kindertagesstätte namens KäBi. Ab Herbst werden Kleinkinder zwischen ein und drei Jahren in der Villacher Straße 161 betreut.

Derzeit wird das Objekt noch umgebaut. Aufgenommen werden in zwei Gruppen insgesamt 30 Kinder. Neben den sieben Angestellten werden Käfer und Binder auch selbst in der Kita tätig sein. Im Inneren stehen den Kindern mehr als 300 Quadratmeter Spielfläche zur Verfügung, getobt werden darf auch im 500 Quadratmeter großen Garten. Zusätzlich wird den Kindern ein Atelier zum Basteln und Lesen zur Verfügung stehen. Das Motto der Kindertagesstätte ist "Kinder sollen Kinder bleiben". Die Pädagoginnen richten sich unter anderem nach der Lehre von Maria Montessori, die das Kind in den Mittelpunkt stellte.

Völlig ausgebucht

Anmeldungen werden keine mehr entgegengenommen. Auf 30 Plätze kamen rund 150 Anmeldungen. "Der Betreuungsbedarf in Klagenfurt ist enorm", sagt Binder. Die Preise sind noch nicht fixiert. Die Kita wird von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet haben und ist auch öffentlich gut erreichbar.