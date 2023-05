Spargel hat aktuell Saison und Marchfelderhof-Chef Peter Großmann lud zum Höhepunkt, der Verleihung des internationalen Feinschmeckerordens "Chaîne des Rôtisseurs" an den besten Spargelkoch und Spargelfeinschmecker des Jahres. Und in diesem Jahr ging der Sieg nach Kärnten: Gastronom Robert Glock überreichte dem Dellacher Spitzenkoch Hubert Wallner den "Goldenen Spargel". Der vielfach prämierte Spitzenkoch freute sich über die Ehrung: "Diese Auszeichnung ist für mich etwas ganz Besonderes. Immerhin steht der Spargel in dieser Jahreszeit auch bei mir im Mittelpunkt und ich kann ab sofort wie Sarah Wiener, Johann Lafer oder Johanna Maier mit dieser Trophäe meine Küche dekorieren."

Göttlicher Spargel-Feinschmecker

Auch der feinste Gaumen wurde mit einem Spargel-Award ausgezeichnet. Dompfarrer Toni Faber darf sich ab sofort "Spargel-Feinschmecker des Jahres" nennen. Mit diesem herrlichen Gemüse könnte ich locker 365 Tage im Jahr fasten und auf alle fleischigen Genüsse verzichten", witzelte Faber – "aber nach 60 Tagen ist es auch schon wieder vorbei mit der Spargelernte".

Natürlich wurde bei der Verleihung reichlich Spargel aufgetischt: Marchfelderhof-Küchenchef Christian Langer zauberte ein mehrgängiges Menü, Promiwinzerin Kathi Baumgartner zeichnete sich für die Weinbegleitung verantwortlich.