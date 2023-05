Motorboote und die dazugehörigen Lizenzen am Wörthersee sind rar - und vor allem teuer. Bis zu 300.000 Euro muss man für eine Motorbootnummer zahlen, momentan gibt es die Bootslizenz um vergleichsweise günstige 220.000 Euro (unter der Hand wohlgemerkt, denn offiziell ist derzeit keine am Markt). Ein Schnäppchen quasi, wenn Geld eine Nebenrolle spielt. Die günstige (und vor allem zulassungsfreie) Alternative sind Elektroboote, die es rund um den See auch zu mieten gibt.