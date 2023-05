Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher in der Stadt Klagenfurt: Die bisher unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Firmengebäude in Klagenfurt ein. Dort brachen sie etliche Türen auf und durchsuchten sämtliche Büroräumlichkeiten.

Die Täter stahlen Fleischwaren im Wert von rund 2000 Euro und eine geringe Menge Bargeld. Die Gesamtschadenssumme ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.