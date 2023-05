In den vergangenen Jahren war es am Wörthersee beinahe unmöglich, Häuser oder Wohnungen zu ergattern. Jetzt steigt das Angebot an verfügbaren Topimmobilien am Wörthersee wieder. "In den vergangenen Jahren hatten wir einen Nachfrage-Markt. Die Nachfrage nach Luxusimmobilien am Wörthersee überstieg also bei weitem das Angebot.

Heute ist dies immer noch der Fall, aber das Angebot an Immobilien am Wörthersee steigt. Gab es früher eine Topimmobilie, gibt es heute drei", kommentiert Thomas Hopfgartner, Gründer und Eigentümer von Living Deluxe Luxury Real Estate mit Zentrale in Velden und Büros ins Wien und Kitzbühel. Geschuldet ist die größere Auswahl laut dem Experten einerseits der aktuellen Wirtschaftssituation und den hohen Kreditzinsen, andererseits auch einem Generationenwechsel, der derzeit wieder einsetzt.

Blick in ein Badezimmer einer Wörthersee-Luxusimmobilie" © Living Deluxe

Luxusvilla um 8,4 Millionen Euro

Living Deluxe selbst hat am Wörthersee derzeit unter anderem eine Designervilla in Maiernigg am Südufer mit 4900 Quadratmetern Grundfläche und Bootsunterstand im Angebot (Preis auf Anfrage). Weiters die "Seevilla Westhampton" in Dellach mit fünf Schlafzimmern und Badestrand samt Steg um 8,4 Millionen Euro. Auch ein Penthouse in dem luxuriösen Schloss Velden Residenzen ist am Markt: um 7,95 Millionen Euro. Um 2,95 Millionen Euro ist ein 100-Quadratmeter-Apartment mit Wörthersee-Blick zu haben.

Lebensqualität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung

"Käufer aus ganz Österreich, aber auch internationale Investoren haben den enormen Wert, der in der Wörthersee-Gegend steckt, längst erkannt", sagt Hopfgartner, gebürtiger Kärntner, der seit zehn Jahren am Luxusimmobilienmarkt tätig ist. Und: "Immobilien rund um den See punkten nicht nur mit Lebensqualität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Wasserqualität, Klima, Kulinarik und Kultur. Sie werden zunehmend als lukrative Geldanlagen mit hohem Entwicklungspotenzial verwendet mit internationalen Top-Preisen. Und die Preise sind stabil. Sie ändern sich nicht." Der Quadratmeterpreis könne sich bis auf 10.000 Euro belaufen.

Die Käufer von Luxusimmobilien am Wörthersee kommen laut Hopfgartner zu 65 aus Österreich, zu 30 Prozent aus Deutschland, der Rest ist international. In Kützbühel etwa sei es umgekehrt: 65 Prozent aus Deutschland, 30 Prozent aus Österreich. Überhaupt sieht Hopfgarnter den Wörthersee, Kitzbühel und Wien als DIE DREI Top-Destinationen in Österreich. "Kärnten kann stolz sein. Der Wörthersee ist ein Juwel, der Kaufkraft ins Land bringt."

Was macht den Luxus aus? "Luxus ist der Platz, die Lage. Das ist das einzige, was den Wert aus macht", sagt Hopfgarnter. Goldene Wasserhähne und dergleichen seien ein bloßes Ausstattungsdetail, darum gehe es nicht.

Generell ist der Luxusimmobilienmarkt krisenresistent – auch am Wörthersee. Hofpgartner meint: "Jetzt ist das perfekte Timing, um zu kaufen. Wer das nötige Kleingeld besitzt, hat nun gute Chancen, seine

lang gesuchte und rare Seeimmobilien zu ergattern."