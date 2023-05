Die Beschreibung klingt verführerisch: "Hier, in unverbaubarer Hanglage, mit wunderschönem Rundumblick auf das grün-blaue Wasser des Wörthersees sowie die Berglandschaften, wartet ein Schmuckstück auf Sie. Die Räume der insgesamt über 500 Quadratmeter großen Residenz sind großzügig gestaltet und öffnen sich zum See hin. Die exklusive Ausstattung dieses Unikats verdeutlicht sich im geschmackvoll gestalteten SPA-Bereich mit beheiztem Schwimmbad und Sauna im Untergeschoss, der von einer eigenen Bar mit zusätzlichem Stauraum sowie einem Fitnessraum abgerundet wird", heißt es über die Villa in den Hügeln über Maria Wörth auf der Plattform luxuryestate.com.