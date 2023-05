Am Sonntag um 18.15 Uhr kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Klagenfurter (38) und dessen Freundin (35). Der Streit eskalierte und der 38-Jährige attackierte die 35-Jährige körperlich, wodurch diese leicht verletzt wurde. Er zerschlug weiters mit einem Samuraischwert verschiedene Einrichtungsgegenstände.

Es wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen und der 38-Jährige wurde angezeigt. Eine Festnahme war aufgrund des Gesundheitszustandes und des Umstandes, dass der 38-Jährige sich in einem Drogenersatzprogramm befindet, nicht möglich. Er wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.