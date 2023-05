Sonntag um 7.50 Uhr rief eine 23-jährige Klagenfurterin die Polizei, dass ihr betrunkener 23-jähriger Freund seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen wollte und dabei aggressiv wurde. Anschließend sperrte sich der Betrunkene in der Wohnung ein. Sie gab auch an, dass es schon am Vortag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kam, bei der sie leicht verletzt wurde.

Als die Polizei eintraf, öffnete der 23-Jährige die Türe nicht, sondern sprang aus einem Fenster der Wohnung vom 1. Stock auf den Gehsteig und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er wurde nach Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Die Wohnung wurde in weiterer Folge durch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt geöffnet, da ein abgebrochener Schlüssel im Schloss steckte und somit ein Aufsperren nicht möglich war. Die Einvernahme des 23-Jährigen wird erst am Montag durchgeführt werden. Es wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen und der 23-Jährige wird angezeigt.