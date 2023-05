Im indischen Restaurant Tandoori Delight in Klagenfurt wird man den Tag wohl nie vergessen, an dem plötzlich ein Bollywood-Star durch die Tür spazierte. Der Schauspieler Ranganathan Madhavan war in Kärnten unterwegs und konnte dabei nicht ganz auf Kost auf der Heimat verzichten. In Indien ist der 52-Jährige, der dort auch die Show "Deal or no Deal" moderierte, ein Superstar. Allein auf Instagram folgen ihm vier Millionen Menschen. So viele haben auch mitbekommen, dass Madhavan unter anderem einen Abstecher zu den Wasserspielen im Maltatal machte.