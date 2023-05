"Ich habe Blut geleckt", verriet Racingfuel-Motorsport-Pilotin Alina Loibnegger. Die Pörtschacherin feierte im spanischen Valencia beim Euro-Nascar-Auftakt auf dem Circuit Ricardo Tormo in der obersten Liga eine gelungene Premiere. "Es war anfangs ziemlich chaotisch, da wir ein paar technische Probleme hatten. Ich musste von relativ weit hinten starten, konnte mich aber um einige Ränge verbessern. Was echt cool war, dass ich mich von den Zeiten aus dem vergangenen Jahr auf dieser Rennstrecke schon um einiges steigern konnte. Ich glaube, da sind große Sprünge möglich", unterstreicht die 28-jährige Powerfrau, die in der Vorbereitungsphase ein knackiges Sportprogramm mit Crossfit, Squash und Bogenschießen abgespult hat.