Die "sechs Richtigen" 21, 23, 25, 26, 30 und 42 zauberte genau einer auf die Quittung: der Zufallsgenerator. Das dafür perfekt in den zweiten von vier Tipps. Noch dazu knackte dieser "Quicki" den Dreifachjackpot, der mit rund 3,1 Millionen Euro gefüllt war. In Kärnten, genauer gesagt in Klagenfurt, wurde der millionenschwere Tipp gespielt. Dort könnte man gestern Abend nach der Ziehung einen Jubelschrei gehört haben.

Bei der gestrigen Bonus-Ziehung wurden unter allen mitspielenden Tipps auch wieder 300.000 Euro extra verlost. Dieses Sümmchen erhält der oder die Inhaberin der Quittung mit der Nummer 66957 69368, gespielt in Tirol.

Fünf Spielteilnehmerinnen gelang es, den Fünfer mit der Zusatzzahl 5

zu holen. Sie gewannen jeweils rund 23.000 Euro. Darunter dreimal Oberösterreich sowie je einmal Kärnten und Niederösterreich.

LottoPlus

Bei "LottoPlus" kann einem "Solosechser" gratuliert werden. In Wien gespielt, mit einem Systemschein erfolgreich, gibt es dafür - systembedingt - mehr als 277.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag warten rund 150.000 Euro.

Joker

Zu guter Letzt gab es auch beim Joker einen Sologewinn im ersten Rang. Ein Spielteilnehmer hatte die Lottotipps mitsamt Joker-Ja auf "win2day" gespielt und damit den Joker Jackpot geknackt. Eine gute Entscheidung, die die Geldbörse mit mehr als 379.000 Euro füllte.