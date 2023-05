Das Frauenhaus Klagenfurt ist rund um die Uhr für jene Frauen da, denen psychisch oder physisch Gewalt angetan wird. "Trotz der Herausforderungen und Belastungen, die ein Arbeiten im Gewaltschutz mit sich bringt, ist es uns immer gelungen, einen guten Ruf zu wahren, individuelle Lösungen für alle Frauen, Kinder, aber auch Mitarbeiterinnen zu finden und ein gutes Arbeitsklima herzustellen, um konstruktiv arbeiten zu können", schreibt Geschäftsführerin Petra Erian über das Team des Frauenhauses am 17. März dieses Jahres in einem E-Mail an den Vorstand des gemeinnützigen Hilfsvereins Frauenhaus Klagenfurt, der die Einrichtung betreibt.