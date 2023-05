Die Erfolgsgeschichte begann vor 25 Jahren. Damals waren Peter Koren, Reinhold Pöschl und Mario Teufl Arbeitskollegen und verfolgten einen gemeinsamen Traum – ein eigenes Optikfachgeschäft in der Klagenfurter Innenstadt. Gesagt, getan. In der 10.-Oktober-Straße wurden fortan Kundinnen und Kunden im Geschäft "Augenblick Optik" in Sachen Brillen, Kontaktlinen und anderen Sehhilfen kompetent beraten.