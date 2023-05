Normalerweise wird im Planetarium Klagenfurt nach den Sternen gegriffen. Am Mittwoch standen dort allerdings spektakuläre Ruinen im Mittelpunkt: Die Kleine-Zeitung-Journalisten Georg Lux und Helmuth Weichselbraun präsentierten mit zwei Sondervorstellungen ihr neues Buch "Lost Places in Kroatien", das vor Kurzem im Styria-Verlag erschienen ist. "Es ist eine Einladung, das Urlaubsparadies abseits eingetretener Pfade neu zu entdecken", so das Duo. Mehr als 150 Interessierte folgten zumindest der Einladung ins Planetarium gerne.