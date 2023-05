Die Konkurrenz unter den Lokalen, die sich auf die Zubereitung von Burgern spezialisiert haben, ist groß. Rund 30 solcher Restaurants gibt es alleine in der Kärntner Landeshauptstadt. Auch Amalia Bogdan wagte den Schritt in das Geschäft mit den Burgern. Das war bereits im Jahr 2014. Seit kurzem ist Bogdan - die ausgelernte Köchin kann auf eine über 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken - mit Amy Desperado's Kitchen in der Ebentaler Straße 139 stationiert. Dort bietet die Unternehmerin handgemachte Burger an.