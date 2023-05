Am 2. und 3. Juni werden Barbara Schöneberger und "Bergdoktor" Hans Sigl als Moderatoren die Starnacht-Saison 2023 auf der Seebühne Mörbisch eröffnen. Die Set-List steht schon. So wird zum Beispiel Chris Steger, der derzeit gerade seinen Grundwehrdienst beim Österreichischen Bundesheer absolviert, anrücken. Der jüngste Amadeus-Gewinner aller Zeiten arbeitet in den Ausbildungspausen an seinem neuen Album. Für den Auftritt in Mörbisch hat der gebürtige Schwarzacher eine Dienstfreistellung beantragt. Quasi als Generalprobe tritt Chris Steger am 25. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt auf, dort allerdings beruflich: beim Militärmusikfetsival, für das man - gegen eine Spende für "Licht ins Dunkel" - gratis Tickets bestellen kann.

Die legendäre Stimme von Rosenstolz, Andrea Rosenbaum, hebt bei der Starnacht am Neusiedler See als AnNa R. noch einmal in Richtung Schlagerhimmel ab. Die gebürtige Berlinerin, die im Frühherbst ihr neues Album "König:In" präsentieren und dann auf große Tournee gehen wird, landet im Burgenland mit ihrem neuen Song "Die Astronautin" im Gepäck. Durchstarten will Allessa mit ihrer aktuellen Single "Das ist nicht normal". Die gebürtige Grazerin blickt auf 25 erfolgreiche Jahre im Schlageruniversum zurück und wird am Neusiedler See das Publikum mit ihrem Dance-Schlager-Sound begeistern.

Charlien ist derzeit mit dem Song "Millionen Optionen" erfolgreich © Prontolux

Aus Kärnten treten in der TV-Show Schlagerstar Nik P. und Shootingstar Charlien ("Milionen Optionen") aus dem Rosental auf, die ihrem großen Auftritt schon entgegenfiebert. Außerdem mit dabei: der irische Songcontest-Magier Johnny Logan, Musiklegende Tony Christie, der heuer seinen 80-jährigen Geburtstag feiert, ,die deutsche Pop-Band mit dem spanischen Sound Marquess, das Pop-Duo King & Potter, Schlagersängerin Linda Hesse, Wolkenfrei mit Frontfrau Vanessa Mai sowie DSDS-Gewinner und Shootingstar Ramon Roselly.

Die "Starnacht am Neusiedler See" wird am 3. Juni 2023 in ORF 2 und im MDR live ausgestrahlt. Es gibt noch Restkarten für die Sendung und die Generalprobe. Die "Starnacht am Wörthersee" geht am 7. und 8. Juli in Klagenfurt über die Bühne.