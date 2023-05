Die Liebe zur Gastronomie wurde Markus Hudelist quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter betrieb das Restaurant "Rio" in Poggersdorf, in weiterer Folge die Wachauer Weinstube in Klagenfurt. Schon als Kind half der gebürtige Lavanttaler im elterlichen Betrieb mit - er fand Gefallen daran und sein beruflicher Weg war damit vorgezeichnet. Am Wörthersee und in Ischgl holte sich der Klagenfurter weitere wichtige Erfahrungen und lernte dort auch die Hautevolee - vom Prinzen bis zum Milliardär - kennen. Zu einigen von ihnen pflegt der 60-Jährige noch heute Kontakt, viele waren in seinem eigenen Lokal am Klagenfurter Benediktinermarkt bereits zu Gast.