Soziales Engagement liegt dem österreichischen Vizemeister von "DanceStar" und ehemaligen „Das Supertalent“-Teilnehmer John Kieselbach Littles am Herzen: „In meiner Dance Area findet jede und jeder seinen Platz und wir möchten allen das Tanzen ermöglichen.“ Das Kursangebot, das von Montag bis Freitag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr angeboten wird, umfasst Urban-HipHop, Contemporary, Showdance und Freestyle-Kurse. Vom Anfänger bis zum Profi sollen alle Platz finden. Unterrichtet wird in verschiedenen Altersgruppen. Zusätzlich wird es jede Woche eine Latin-Night mit externen, professionellen lateinamerikanischen Tänzern und Tänzerinnen geben.

Ziel der "Matigo Dance Area" (M.D.A) ist es, "einen Raum und Ort für alle zu schaffen, die das Tanzen lieben, unabhängig vom Alter, der Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten." Bei der Eröffnung am 25. Mai werden "Blowing Doozy", die Schlagersängerin Meli Stein, die Influencer Ian Jules, "happykatalina", "patii306", "me_perfectly_imperfect" und "mrs.perch", Stephan Hafner mit dem Footballteam Carinthian Eagles Villach mit Cheerleadern mit dabei sein. Zudem gibt es Showtanz-Einlagen der TanzAG Lienz sowie vom House of Movement Dancestudio Spittal. Igor Vasiljevic wird im "Matigo" seine Signature-Drinks mit eventueller Feuershow zaubern. Interessierte sind ab 17 Uhr eingeladen, in der Pfarrhofgasse 8 in Klagenfurt vorbeizuschauen.

Info und Kontakt: Das aktuelle Kursangebot und alle Infos dazu gibt es auf Instagram unter matigo_dancearea, Facebook "Matigo DanceArea", Whatsapp und unter der Telefonnummer 0 67 6/708 64 17.