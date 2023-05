Wieder wurde eine Kärntnerin Opfer des Tochter-Sohn-Tricks. Bislang unbekannte Täter kontaktierten am Montag eine 76-jährige Frau aus Klagenfurt zuerst per SMS und dann per Messenger. Sie gaben sich als Tochter der Frau aus, die eine dringende Rechnung zu begleichen hätte und forderten sie auf das Geld zu überweisen. Die 76-Jährige kam der Aufforderung nach, wodurch ihr ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand.