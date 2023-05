Noch ist die mehrheitliche Übernahme der Flughafenanteile durch die öffentliche Hand nicht final vollzogen, drängt sich die Frage auf, in welche Richtung der wieder-verstaatlichte Flughafen Klagenfurt abheben müsse. Seitens der Politik preschte Vize-Bürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) mit einem 10-Punkte-Programm vor. Neben bekannten Themen wie einem Kassasturz und dem Austausch der Geschäftsführung der Flughafen-Gesellschaft bringt Liesnig auch überraschende Positionen vor. So soll der Erfolg des Flughafens nicht nur an Passagierzahlen gemessen werden, denn die Anbindung an einen Business-Hub sei „klar prioritär“ gegenüber Urlaubsdestinationen.