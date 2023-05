Länger und breiter als der Schutzweg selbst ist wurde im Sommer 2021 in Klagenfurt über den Regenbogenzebrastreifen am Heuplatz diskutiert. Am Ende setzten sich die Befürworter durch. Der Schutzweg erstrahlt in den Farben des Regenbogens und dient somit als Zeichen der Unterstützung für die LGBTQI-Community.