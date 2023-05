Eine herzhafte Brettljause, dazu ein hausgemachter Most und als Nachtisch ein herzhafter Reindling - die bäuerlichen Buschenschenken im Bezirk - nur noch 13 an der Zahl - bieten ihren Gästen wieder allerlei Köstlichkeiten aus eigener Produktion an. Seit 11. Mai hat beispielsweise die Buschenschenke "Ruditz" in Ochsendorf bei Pischeldorf wieder geöffnet. Die selbst gemachte Haussulze ist im Familienbetrieb von Hausherr Fritz Ruditz am gefragtesten.