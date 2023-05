Büro des Stadtmarketings, Fitnessstudio, MPreis-Filiale, Impfstraße – in den vergangenen Jahren wurde viel über eine Nachnutzung des alten C&A-Modehauses in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt diskutiert. Seit dem Auszug der Modekette vor sechs Jahren steht das Gebäude leer. In den letzten Monaten fanden umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten statt. Die Senecura-Gruppe, die in der Landeshauptstadt bereits mit zwei Pflegeheimen vertreten ist, errichtet vor Ort auf zwei Etagen das "OptimaMed Ambulante Rehabilitationszentrum".