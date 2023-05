Kann ein Grab eines vor 76 Jahren Verstorbenen im Jahr 2023 zu einem Strafprozess führen? Nein. Zumindest nicht das Grab von Friedrich Rainer. Der 1947 hingerichtete Kriegsverbrecher ist am Friedhof Annabichl in Klagenfurt beigesetzt, seine Grabstätte beschäftigte in den vergangenen Monaten die Staatsanwaltschaft. Es bestand der Verdacht des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz.