In Österreich gibt es in etwa 320 Braustätten - die Republik ist damit eines der Länder mit der größten Dichte an Brauereien weltweit. Es sind Gasthaus-Brauereien, Craft Beer-Schmieden und Klein- sowie Mikrobrauereien, die die Biervielfalt des Landes erhöhen. Falstaff führt jährlich eine Wahl der beliebtesten Kleinbrauereien durch, um die leidenschaftlichen Bierbrauer und die Brauvielfalt zu unterstützen.