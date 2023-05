Ein slowenischer Lkw-Lenker (51) fuhr am Dienstag um 18:55 Uhr mit einem Lkw betrunken in der Ferdinand-Wedenig-Straße in der Stadt Klagenfurt in nördliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung mit der Dr.-Schroll-Straße kollidierte er mit dem dort an der Ordnungslinie haltenden Pkw Mannes (34) aus Klagenfurt.

Dessen Auto wurde um 90 Grad verschoben und der Mann und seine Beifahrerin (31) unbestimmten Grades verletzt. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Ein bei ihm vorgenommener Alkomatentest verlief positiv, der Alkomatentest beim Pkw-Lenker verlief hingegen negativ. Beide Verletzten wurden mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Unfalllenker wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.