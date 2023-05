Wir schreiben das Jahr 2023. Digitale Inhalte und eBooks machen den klassischen Druckmedien immer mehr Konkurrenz. Und dennoch: Buchhandlungen bleiben im Trend und können sich über Kundschaft freuen. An die besten von ihnen vergibt eine unabhängige Jury jedes Jahr den Österreichischen Buchhandlungspreis. Dieser ist für die Sieger in insgesamt fünf Kategorien mit 10.000 Euro dotiert. Und in diesem Jahr darf sich die Klagenfurter Buchhandlung Haček, in der Paulitschgasse beheimatet, über die Auszeichnung freuen.

"Die Buchhandlung Haček ist seit ihrer Gründung im Jahre 1952 mehr als eine Buchhandlung geworden — mit ihrer Mehrsprachigkeit ist sie im Kärntner Grenzgebiet ein wichtiger Kultur- und Literaturvermittler", so die Begründung der Jury. Man bringe der Jugend die Liebe zum Buch bei. "Eine Liebe, die auf einer gewissen Weise der Zeit trotzt, denn Haček widmet sich ausschließlich dem Buch und ist in dieser Hinsicht eine klassische Buchhandlung im besten Sinne geblieben."

Die Jury besteht aus erfahrenen Buchhändlern, Verlagsleitern, Autoren und Literaturexperten. In ganz Österreich gibt es laut Buchhandelsverband rund 400 Buchhandlungen, Filialen großer Ketten sind bei dieser Zahl ausgenommen. Den Österreichischen Buchhandelspreis muss man sich also durch herausragende Leistungen verdienen. Die Buchhandlung Haček ist übrigens die zweite in Kärnten, die jemals mit dieser Auszeichnung bedacht wurde. Vor fünf Jahren wurde erstmals die Buchhandlung Heyn in Klagenfurt bei der Vergabe berücksichtigt.