Hans-Peter Premur, seit mehr als 20 Jahren als Pfarrer in der Wörthersee-Gemeinde Krumpendorf tätig, ist für seine Leidenschaft, am Herd zu stehen, bekannt. Das kommt auch nicht von ungefähr: "Ich bin seit Jahren Vegetarier und musste schnell erkennen, dass man sich diesbezüglich nicht auf die Gastronomie verlassen kann und selber kochen muss, um nicht zu verhungern." Mittlerweile hat auch die Gastronomie diesen Trend erkannt und Premur, der über den "Umweg" der fernöstlichen Spiritualität zum Priesterberuf kam, ist seitdem wieder gern gesehener Gast in den heimischen Restaurants und Lokalen.