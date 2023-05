Sie sind wieder da: Zumindest jene GTI-Fans, die die Absage des offiziellen GTi-Treffens nach 40 Jahren nicht hinnehmen wollen. Von 18. bis 21. Mai hätte die Großveranstaltung mit bis zu 200.000 Besuchern über die Bühne gehen sollen, sie wurde aber wegen Sicherheitsbedenken und mangels Planungssicherheit abgesagt. Noch ist wenig los, das könnte sich aber bald ändern. Um "die Tradition aufrecht zu erhalten" lädt eine deutsche Tuningfirma am 13. Mai zu einem Wörthersee-Treffen auf gemieteten Parkplätzen beim Pyramidenkogel. Bereits am vergangenen Wochenende versammelten sich Autofans an Hotspots wie der Mischkulnig-Tankstelle in Selpritsch, am kommenden Wochenende rechnet die Behörde mit noch mehr Teilnehmern.