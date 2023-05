Kreativität und Flexibilität sind nützliche Eigenschaften. Auch im Umgang mit unliebsamen Behördenbescheiden. Das demonstrieren Tilo Berlin, Herr am Ulrichsberg, und seine Familienstiftung. In einem Behördenverfahren, das sich über Jahre zog, setzten sie ihren mittlerweile zur Forsthütte "umdekorierten" Container am Gipfel des Klagenfurter Hausbergs durch. Und hebelten dabei den Naturschutz aus, denn die zuständige Sachverständige beurteilte das Bauwerk bis zuletzt als problematisch.