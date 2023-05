Am Dienstag geht es los. Von 9. bis 11. Mai gehen an den österreichischen Hochschulen die ÖH-Wahlen über die Bühne. Sechs Fraktionen kämpfen an der Universität Klagenfurt um die Stimmen von rund 11.700 Studierenden.

Im Vorfeld standen fünf Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in einer Diskussionsrunde Frage und Antwort. Am Montag, 8. Mai, um 14 Uhr diskutierten Susanne Schützer (VSStÖ), Nadja Regenfelder (Plus), Nina Weberhofer (Gras), Lena Zachmann (KSV-KJÖ) und Ferdinand Raunegger (AG) im Oman-Saal der Universität. Die Fraktion "Die Brut" sagte ab. Moderiert wurde die Runde von Kleine-Zeitung-Redakteur Marco-William Ninaus.