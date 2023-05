Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf der Friesacher Bundesstraße (B317), der Verlängerung der Klagenfurter Schnellstraße (S37), zwischen St. Veit Nord und St. Georgen am Längsee. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, für eine Lenkerin und deren Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch an der Unfallstelle.

Eine 75-jährige Klagenfurterin war mit ihrem Pkw auf der B317 aus Althofen kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich am Beifahrersitz eine 65-jährige und auf der Rückbank eine 71-jährige Frau aus Klagenfurt. Auf Höhe Sand im Stadtgebiet von St. Veit/Glan geriet die Frau aus bisher unbekannter Ursache auf die erste Spur der Gegenfahrbahn. In diesem Bereich sind zwei Fahrspuren für jede Fahrtrichtung vorhanden. Dort konnte ein entgegenkommender 21-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk St. Veit im letzten Moment auf den Beschleunigungsstreifen nach rechts ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Hinter ihm war allerdings 23-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Fahrzeug unterwegs. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 75-Jährigen zusammen.

Die 75-jährige und ihre 71-jährige Beifahrerin erlitten so schwere Verletzungen, dass sie im Fahrzeug verstarben. Die 65-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung vor Ort ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

23-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der 23-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkws wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Er musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt verbracht.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettung, Feuerwehr und Polizei befand sich vor Ort. Laut Öamtc war die S37 nach dem Unfall stundenlang gesperrt.